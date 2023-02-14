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Аргументы Недели → Политика 13+

Путин и Алиев поговорили по телефону

, 21:34 Источник: Сайт Кремля

Путин и Алиев поговорили по телефону
Владимир Путин и Ильхам Алиев. Архивное фото с сайта Кремля.

Состоялся телефонный разговор президентов России Владимира Путина и Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщила во вторник вечером пресс-служба Кремля.

Как следует из сообщения, лидеры государств обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере, в том числе совместные проекты в области транспорта и энергетики, а также ситуацию в Карабахе.

«Отмечена важность последовательных шагов в целях обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. В этом контексте подтвержден настрой на безусловное выполнение всего комплекса соответствующих договоренностей России, Азербайджана и Армении на высшем уровне», - говорится в сообщении.

Путин и Алиев договорились продолжить контакты — «в различных форматах».

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