Путин и Алиев поговорили по телефону

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14 февраля 2023, 21:34 Источник: Сайт Кремля

Владимир Путин и Ильхам Алиев. Архивное фото с сайта Кремля.

Состоялся телефонный разговор президентов России Владимира Путина и Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщила во вторник вечером пресс-служба Кремля.

Как следует из сообщения, лидеры государств обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере, в том числе совместные проекты в области транспорта и энергетики, а также ситуацию в Карабахе.

«Отмечена важность последовательных шагов в целях обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. В этом контексте подтвержден настрой на безусловное выполнение всего комплекса соответствующих договоренностей России, Азербайджана и Армении на высшем уровне», - говорится в сообщении.

Путин и Алиев договорились продолжить контакты — «в различных форматах».