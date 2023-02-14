МИД Турции: министр иностранных дел Армении Мирзоян совершит визит в Анкару

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14 февраля 2023, 20:57 Источник: РИА Новости

Арарат Мирзоян, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян посетит Турцию 15 февраля и выразит соболезнования по поводу землетрясения на юго-востоке страны. Об этом РИА Новости рассказали в турецком МИД.

«Пятнадцатого февраля 2023 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян совершит визит в нашу страну, чтобы проявить солидарность с Турцией и выразить соболезнования в связи с землетрясениями, произошедшими в Кахраманмараше», - сообщает иностранное ведомство.

Отмечается, что после посещения Анкары Мирзоян отправится в Адыяман, где работают спасатели из Армении.

Ранее сообщалось о том, что в Адыямане спасатели извлекли живой из-под завалов четырехлетнюю девочку.