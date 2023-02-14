Экс-советник Кучмы Соскин считает, что сдача Артемовска будет означать окончание политической карьеры для Зеленского и Залужного

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14 февраля 2023, 20:32 Источник: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Nicolas Landemard/globallook.com

Если ВСУ оставят Артемовск (Бахмут), это вызовет волну недовольства среди украинцев, что, в конечном счете, может привести к свержению Владимира Зеленского и его команды. Об этом в эфире своего ютуб-канала заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Если произойдет окружение украинских войск в Артемовске, то там же тысячи солдат, и уже Зеленскому не удастся выскочить. <…> Его ждет просто аутодафе вместе с [главой офиса президента Украины Андреем] Ермаком и [главкомом ВСУ Валерием] Залужным, причем очень быстро», — заявил Соскин.

По его словам, положение Зеленского сейчас незавидное: российские силы наступают, а среди украинцев зреет недовольство политикой Киева.

«Вам не помогут, поскольку на сегодняшний день внутренняя политическая и социальная ситуация на Украине очень нестабильная», — сказал Соскин, обращаясь в эфире своего стрима к Зеленскому.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не исключает отвода украинских войск из Бахмута.