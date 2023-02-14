Политолог Светов: «В ЕС проблема украинских беженцев - нерешаема»

Аргументы Недели → Политика 13+

14 февраля 2023, 18:42 Антон Николаев,

Юрий Светов считает, что беженцы бегут в Германию только ради пособий. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Я думаю, что эту проблему нельзя решить. Беженцы не собираются жить в массе своей в странах Балтии, так как им нужны пособия, возможность не работать, а жить за счет государства. Это им предоставляет Германия. Украинских беженцев Польша привлекала тем, что она просто находится рядом. Закончится программа помощи в Польше, тогда беженцы ринутся в Германию. Беженцы поднадоели уже всем странам. Власти продолжают говорить об их поддержке, но население особого восторга по этому поводу не выражает. Значительная часть украинцев ведет себя вызывающе. Я думаю, что слова произнесенные министром результатов не дадут».

Ранее глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что если будет новый большой миграционный поток с Украины, то беженцев следует лучше распределять в Европе. Так больше продолжаться не может. Она отметила, что Польша до нынешнего момента приняла более 1,5 млн украинских беженцев, Испания - 160 тысяч.