Захарова назвала «распилом по-киевски» траты Украины на мероприятия в связи с годовщиной СВО

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14 февраля 2023, 18:48 Источник: Telegram

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что в преддверии годовщины со дня начала спецоперации Украина запланировала проведение по всему миру дорогостоящих мероприятий. Дипломат считает, что речь идет об очередном «распиле».

«Как думаете, сколько режим Зеленского тратит на то, чтобы «достойно отметить» годовщину СВО? Концерты (!!!), выставки, перформансы с инсталляциями по всему миру - миллионы и миллионы негривен», - написала Захарова в своем телеграм-канале во вторник.

По ее словам, это свидетельствует о том, что «распил по-киевски» идет полным ходом.

Ранее Захарова обвинила США и Евросоюз в намерении принудить Сербию к тому, чтобы она присоединилась к санкциям в отношении России.