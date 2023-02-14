Bloomberg узнал о плане НАТО, который предусматривает возможность участия альянса в конфликтах, не подпадающих под 5 статью

На встрече министров обороны стран Североатлантического альянса, которая проходит в эти дни в Брюсселе, будет одобрено новое руководство по подготовке к вероятным военным конфликтам в будущем. О секретном документе узнало агентство Bloomberg.
Как пишут авторы публикации, в руководстве идет речь о допустимости одновременного участия стран НАТО в «высокоинтенсивном конфликте» как в рамках пятой статьи устава альянса, так и в том случае, если конфликт не подпадает под ее действие.
Напомним, пятая статья устава НАТО рассматривает нападение на одного из членов блока как нападение на всех его участников.
Кроме того, в секретном руководстве говорится о необходимости больших инвестиций в средства коллективной обороны.