Bloomberg узнал о плане НАТО, который предусматривает возможность участия альянса в конфликтах, не подпадающих под 5 статью

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14 февраля 2023, 18:26 Источник: РБК

Флаг НАТО. Фото: Florian Gaertner/globallook.com

На встрече министров обороны стран Североатлантического альянса, которая проходит в эти дни в Брюсселе, будет одобрено новое руководство по подготовке к вероятным военным конфликтам в будущем. О секретном документе узнало агентство Bloomberg.

Как пишут авторы публикации, в руководстве идет речь о допустимости одновременного участия стран НАТО в «высокоинтенсивном конфликте» как в рамках пятой статьи устава альянса, так и в том случае, если конфликт не подпадает под ее действие.

Напомним, пятая статья устава НАТО рассматривает нападение на одного из членов блока как нападение на всех его участников.

Кроме того, в секретном руководстве говорится о необходимости больших инвестиций в средства коллективной обороны.