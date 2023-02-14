Anadolu: министр обороны Турции Акар не примет участия в заседании НАТО

Аргументы Недели → Политика 13+

14 февраля 2023, 15:41 Источник: Anadolu

Хулуси Акар, Sha Dati/XinHua

Вместо министра нацобороны Турции Хулуси Акара страну на заседании НАТО представит постпред Левент Гюмрюкчю. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар не примет участия в заседании министров обороны стран-участниц НАТО в связи с работами по ликвидации последствий землетрясений на юге и юго-востоке Турции», - говорится в материале агентства.

Отмечается, что поисково-спасательные работы продолжаются в десяти провинциях Турции, их координирует Акар. Отмечается, что вместо него на заседании Турцию представит постпред при Североатлантическом Альянсе Левент Гюмрюкчю.

Ранее сообщалось о том, что в Турцию вылетел самолет с гуманитарной помощью для местного населения.