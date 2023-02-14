Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Главные заявления Путина на совещании судей

, 17:34

Главные заявления Путина на совещании судей
Владимир Путин globallookpress.com

Некоторые вердикты ЕСПЧ стали носить политизированный характер. Предвзятость и пристрастность для судебной власти неприемлемы, поэтому решения ЕСПЧ не подлежат исполнению в РФ;

права наших военнослужащих и их семей должны быть защищены всей силой закона;

 судейское общество должно быть готово к цифровизации;

 защита бизнеса в РФ от необоснованного уголовного преследования особенно важна в условиях санкционной агрессии;

законодательные гарантии бизнесу от необоснованного уголовного преследования будут способствовать дальнейшей гуманизации правосудия.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Общество