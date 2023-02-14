Глава Минобороны Польши заявил, что танки Leopard будут в Украине уже через месяц

Германские танки Leopard поступят в распоряжение Украины уже через месяц. Об этом заявил по итогам встречи с партнерами по НАТО во вторник вице-премьер польского правительства, министр нацобороны страны Мариуш Блащак.
Министр напомнил, что в настоящее время украинские военнослужащие проходят в Польше обучение на «Леопардах», которое займет около тридцати дней.
«В марте эти танки попадут в Украину», - сказал Блащак, уточнив, что речь идет о середине месяца.
Ранее во вторник сообщалось, что власти Норвегии также приняли решение о поставках Киеву восьми танков Leopard.