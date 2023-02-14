Глава Минобороны Польши заявил, что танки Leopard будут в Украине уже через месяц

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14 февраля 2023, 17:56 Источник: ТАСС

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак. Фото: Artur Reszko/globallook.com

Германские танки Leopard поступят в распоряжение Украины уже через месяц. Об этом заявил по итогам встречи с партнерами по НАТО во вторник вице-премьер польского правительства, министр нацобороны страны Мариуш Блащак.

Министр напомнил, что в настоящее время украинские военнослужащие проходят в Польше обучение на «Леопардах», которое займет около тридцати дней.

«В марте эти танки попадут в Украину», - сказал Блащак, уточнив, что речь идет о середине месяца.

Ранее во вторник сообщалось, что власти Норвегии также приняли решение о поставках Киеву восьми танков Leopard.