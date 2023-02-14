В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель

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14 февраля 2023, 16:56 Источник: Telegram

разбитое окно, unsplash.com/photos/2cd_fcCptlE

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил днем во вторник, 14 февраля, что один мирный житель получил ранения в результате обстрела Кировского района города со стороны Вооруженных сил Украины.

Алексей Кулемзин отметил, что в ходе обстрела поселка шахты имени Абакумова на улице Печерская был ранен мужчина 1981 года рождения. К настоящему моменту информации о его состоянии не поступало.

Напомним, накануне мэр Донецка предоставил информацию о том, что подросток получил ранение в результате обстрела Кировского района города со стороны ВСУ.