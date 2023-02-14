Путин 15 февраля проведет совещание с членами правительства

Аргументы Недели → Политика 13+

14 февраля 2023, 15:37 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Mikhail Metzel/Kremlin Pool

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 15 февраля, проведет совещание с членами правительства. Соответствующую информацию предоставили днем во вторник в пресс-службе Кремля.

Согласно последним данным, совещание пройдет в формате видеоконференцсвязи. Ключевой темой встречи главы государства с членами правительства будет обсуждение главных направлений налогового администрирования в текущем году. Известно, что с докладом выступит руководитель ФНС РФ Даниил Егоров.

В ходе совещания будут также рассмотрены некоторые другие актуальные вопросы.