Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности

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13 февраля 2023, 21:00 Источник: Кремль

президент РФ Владимир Пути на совещании с постоянными членами Совбеза, сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 февраля, провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства в начале совещания попросил руководителя Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова доложить о своей командировке в дружественные африканские страны на фоне подготовки к саммиту "Россия — Африка".

Отметим, что на совещании присутствовали председатель правительства России Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента России Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.