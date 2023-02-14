Российские системы ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников и четыре снаряда HIMARS

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14 февраля 2023, 15:13 Источник: Telegram

зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», MOD Russia / globallookpress.com

За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны сбили семь украинских беспилотников и четыре снаряда РСЗО HIMARS. Об этом ранее сегодня заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что за прошедшие сутки были перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также ликвидированы семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ недалеко от населенных пунктов Нововодяное, Житловка и Коломыйчиха в Луганской Народной Республике, Кирилловка и Александровка в Донецкой Народной Республике, а также Пологи на территории Запорожской области.