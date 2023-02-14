Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Российские войска сбили в ДНР украинские МиГ-29 и Ми-8

, 15:01 Источник: Telegram

Российские войска сбили в ДНР украинские МиГ-29 и Ми-8
Су-34, сайт МО РФ

За минувшие сутки истребительная авиация ВКС России сбила в Донецкой Народной Республике украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8. Данную информацию во вторник, 14 февраля, предоставили в Минобороны РФ.

Уточняется, что самолет МиГ-29 был сбит российской истребительной авиацией недалеко от населенного пункта Черевковка, а вертолет Ми-8 был ликвидирован в районе населенного пункта Славянка.

Ранее сегодня стало известно, что "южная" группировка войск ВС РФ за минувшие сутки в рамках наступательных действий на Донецком направлении ликвидировала более шестидесяти украинских военных.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Общество