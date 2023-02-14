Российские войска на Донецком направлении ликвидировали шестьдесят военных ВСУ

Аргументы Недели → Политика 13+

14 февраля 2023, 14:49 Источник: Telegram

российские военные, сайт МО РФ

"Южная" группировка войск ВС РФ за минувшие сутки в рамках наступательных действий на Донецком направлении ликвидировала более шестидесяти украинских военных. Об этом заявили в Минобороны.

Согласно последним данным ведомства, также были уничтожены четыре автомобиля ВСУ, четыре гаубицы "Мста-Б", а также одна установка РСЗО "Град".

Более того, недалеко от населенного пункта Авдеевка на территории Донецкой Народной Республики российские войска ликвидировали ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады ВСУ.