Российские артиллеристы ударили по расположению украинской теробороны недалеко от села Днепровское под Херсоном. Об этом утром во вторник, 14 февраля, сообщил журналистам знакомый с ситуацией источник.
Артиллерийский удар по месту расположения одного из подразделений 124-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины в районе села Днепровское был нанесен в минувший понедельник. В результате атаки погибли десять украинских военных, а еще восемь солдат получили ранения.
Кроме того, противник потерял шесть единиц автомобильной техники.