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14 февраля 2023, 11:29 Источник: РИА "Новости"

солдат ВСУ, Ashley Chan/Keystone Press Agency

Российские артиллеристы ударили по расположению украинской теробороны недалеко от села Днепровское под Херсоном. Об этом утром во вторник, 14 февраля, сообщил журналистам знакомый с ситуацией источник.

Артиллерийский удар по месту расположения одного из подразделений 124-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины в районе села Днепровское был нанесен в минувший понедельник. В результате атаки погибли десять украинских военных, а еще восемь солдат получили ранения.

Кроме того, противник потерял шесть единиц автомобильной техники.