В МИД заявили, что Россия в отличие от Запада и Украины не вмешивается во внутренние дела Молдавии

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14 февраля 2023, 10:44 Источник: МИД РФ

здание МИД России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

В МИД РФ утром во вторник, 14 февраля, заявили, что Москва решительно отвергает инсинуации якобы о попытке России вмешаться во внутренние дела Молдавии и расшатать ситуацию в данной стране.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Европейском Совете заявил, что разведка страны ранее якобы перехватила "план России", целью которого являлось разрушение демократического порядка в Молдавии.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что решительно отводят данные инсинуации. В ведомстве добавили, что Россия в отличие от Украины и западных государств не вмешивается во внутренние дела Молдавии и других стран.