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Аргументы Недели → Политика 13+

МИД РФ прокомментировал антироссийские высказывания властей Молдавии

, 10:10

МИД РФ прокомментировал антироссийские высказывания властей Молдавии

Основные тезисы заявления МИД РФ в ответ на обвинения в адрес России озвученные руководством Молдавии:

 

слова Кишинева о "плане Москвы по дестабилизации ситуации в Молдавии" необоснованны и бездоказательны, Россия не представляет угрозы для Молдавии и не стремиться "расшатать" ситуацию;

Киев нацелен на втягивание Кишинева в жесткое противостояние с Москвой, Россия призывает власти Молдавии проявить мудрость и не поддаваться на внешние провокации;

Запад спекулирует на нуждах пострадавших от землетрясения в Сирии и продавливает в Совбезе ООН расширение механизма трансграничной помощи.

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