Представительство ДНР: ВСУ обстреляли территорию Донецка 81 раз за прошедшие сутки

Аргументы Недели → Политика 13+

14 февраля 2023, 10:33

Petrov Sergey/news.ru via globallookpress.com

Сегодня утром, 14 февраля стало известно о том, что Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 81 раз за прошедшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале публикует представительство ДНР по СЦКК.

Ведомство отмечает, что 53 обстрела было зафиксировано из РСЗО, 21 обстрел на Горловском направлении из артиллерии с калибром в 155 и 152 миллиметра. Семь обстрелов пришлось на Ясиноватское направление.

Под огонь попали девять населенных пунктов республики: Гольмовский, Зайцево, Горловка, Донецк, Спартак, Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая и Макеевка.

Ранее отечественный врач сообщил о том, что ВСУ стали применять новые особо опасные боеприпасы.