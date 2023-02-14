Представительство ДНР: ВСУ обстреляли территорию Донецка 81 раз за прошедшие сутки

Сегодня утром, 14 февраля стало известно о том, что Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 81 раз за прошедшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале публикует представительство ДНР по СЦКК.
Ведомство отмечает, что 53 обстрела было зафиксировано из РСЗО, 21 обстрел на Горловском направлении из артиллерии с калибром в 155 и 152 миллиметра. Семь обстрелов пришлось на Ясиноватское направление.
Под огонь попали девять населенных пунктов республики: Гольмовский, Зайцево, Горловка, Донецк, Спартак, Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая и Макеевка.
Ранее отечественный врач сообщил о том, что ВСУ стали применять новые особо опасные боеприпасы.