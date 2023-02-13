Российский военный врач сообщил, что ВСУ начали применять боеприпасы с особо опасными поражающими элементами

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13 февраля 2023, 20:41 Источник: РИА "Новости"

украинский солдат, Edgar Guttiarrez/globallook.com

Командир Передвижной медицинской группы Медицинского отряда специального назначения Вооруженных сил России в понедельник сообщил, что ВСУ под Угледаром применяют новые особо опасные боеприпасы.

Специалист с позывным "Тренер" отметил, что в последнее время поступают все больше пациентов, у которых выявляют шарообразные поражающие элементы одинакового размера, которые проникают в тело на большой скорости. Их правильная форма вызывает серьезный поражающий эффект.

Военврач уточнил, что пациенты, пострадавшие от подобных снарядов, являются одними из наиболее тяжелых. Он допустил, что такие поражающие элементы поступают в украинскую армию из стран Запада.