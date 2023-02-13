Байден поручил сформировать межведомственную группу для анализа феномена НЛО

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13 февраля 2023, 22:55 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Andrew Harrer - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Президент США Джо Байден отдал распоряжение о создании межведомственной группы для углубленного анализа феномена неопознанных летающих объектов. Об этом сообщили в понедельник в Белом доме.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби отметил, что группа должна быть сформирована, чтобы проанализировать феномен НЛО после того, как американские военные сбили над севером США и Канадой три аппарата неустановленного происхождения, характера и назначения.

Подчеркивается, что в Вашингтоне не видят оснований говорить о внеземном происхождении объектов, которые ранее были перехвачены над Аляской, Канадой, а также озером Гурон.