Байден поручил сформировать межведомственную группу для анализа феномена НЛО

Президент США Джо Байден отдал распоряжение о создании межведомственной группы для углубленного анализа феномена неопознанных летающих объектов. Об этом сообщили в понедельник в Белом доме.
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби отметил, что группа должна быть сформирована, чтобы проанализировать феномен НЛО после того, как американские военные сбили над севером США и Канадой три аппарата неустановленного происхождения, характера и назначения.
Подчеркивается, что в Вашингтоне не видят оснований говорить о внеземном происхождении объектов, которые ранее были перехвачены над Аляской, Канадой, а также озером Гурон.