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13 февраля 2023, 20:00 Источник: РИА "Новости"

российский танк, сайт МО РФ

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что армия РФ уничтожит иностранных наемников, которые воюют в рядах Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации.

Дуглас Макгрегор подчеркнул, что скоро будет проводиться "чистка". По словам полковника, никакое количество оружия, которое Запад поставит в зону проведения СВО, хода событий не изменит.

Бывший советник главы Пентагона уточнил, что тридцать тысяч иностранных наемников в рядах украинской армии не дадут какой-либо разницы, поскольку в скором времени все они будут уничтожены.