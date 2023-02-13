Дуда заявил, что украинские военные в Польше научатся управлению Leopard примерно за месяц

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13 февраля 2023, 19:06 Источник: РИА "Новости"

президент Польши Анджей Дуда, Ukraine Presidency/globallook.com

Президент Польши Анджей Дуда вечером в понедельник, 13 февраля, предоставил информацию о том, что в стране хотят научить украинских военных использовать танки Leopard примерно за один месяц.

Анджей Дуда в рамках посещения военного полигона на территории Польши, где в настоящий момент обучаются украинские экипажи, подчеркнул, что речь идет об обучении, которое продлится больше одного месяца.

Президент страны уточнил, что украинские солдаты обучаются на польской территории как боевому применению Leopard, так и обслуживанию и ремонту машин.