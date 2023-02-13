ORF: Австрия не будет обучать военнослужащих ВСУ управлению танками Leopard 2

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13 февраля 2023, 15:42 Источник: Известия

Австрия приняла решение не участвовать в обучении военнослужащих ВСУ управлению танками Leopard 2. Об этом со ссылкой на заявление министра обороны страны Клаудии Таннер сообщил австрийский телеканал ORF.

Министр обороны Австрии отметила, что отказ связан с нейтралитетом Австрии, закрепленным в конституции страны.

В январе Австрия и Венгрия отказались поставлять оружие для Украины, 26 января Хорватия заявила об отказе поставок танков, 29 января Италия заявила о неготовности поставлять наступательные вооружения для Киева.

При этом Австрия проводит обучение управлению танками Leopard 2 военнослужащих из стран, входящих в блок НАТО, в том числе из Венгрии и Чехии.

25 января Германия приняла решение о поставках немецкий танков Leopard 2A6 для Киева и одобрила разрешение на их реэкспорт через третьи страны.







