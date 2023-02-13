Политолог Брутер: «Разговоры о взятии Харькова или Одессы сейчас невозможны»

Аргументы Недели → Политика 13+

13 февраля 2023, 17:54 Антон Николаев,

Владимир Брутер считает, что российская армия должна сосредоточить свои силы на Артемовском направлении. Такое мнение он сказал изданию «Аргументы недели».

«Что будет дальше - не знает никто. Ко всем прогнозам нужно относиться скептически. Прогнозы, которые основываются на реальном знании, понимании о предположениях действий сторон, могут быть реальными. Все остальное - это просто некий поток сознания, высказанный в слух. Сейчас армии РФ и ЧВК «Вагнер» нужно закончить операцию в Артемовске. Давайте сравним те значения Артемовска и расположение Одессы от Артемовска... Мы поймем, что говорить о Киеве, Одессе и т д. - не представляется пока не только возможным, но и важным, так как речь идет об Артемовске! Если уже выбрана такая тактика боевых действий, то ее нужно реализовывать. Что говорит Кадыров об Одессе, Харькове - никакого значения не имеет и иметь не будет, так как планы на дальнейшие действия не выработаны и не существуют. Неясно, как будет развиваться ситуация».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в рамках СВО Россия должна «забрать» Одессу и Харьков.