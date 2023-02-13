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Кива: мы слышим заявления о разделе Украины по корейскому сценарию, так как Запад понимает, что режим Зеленского долго не протянет

, 16:28

Кива: мы слышим заявления о разделе Украины по корейскому сценарию, так как Запад понимает, что режим Зеленского долго не протянет
Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Мы слышим заявления о разделе украинской территории по корейскому сценарию, поскольку Запад осознает, что режим президента бывшей советской республики Владимира Зеленского долго не протянет. Соответствующую точку зрения озвучил Илья Кива, бывший депутат Верховной Рады.

«Запад прекрасно понимает, что они проигрывают и режим Зеленского долго не протянет. Поэтому сегодня мы слышим высказывания о разделе Украины по корейскому сценарию — на правобережную и левобережную, на восточную и западную», — отметил Кива, который выступил в эфире телевизионного канала НТВ.

По словам экс-парламентария, западные государства будут пытаться предлагать корейский вариант в качестве компромисса.

Россия с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отметил, что блок полагает необходимым создать еще более мощные Вооруженные силы на Украине после любого завершения нынешнего конфликта.

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