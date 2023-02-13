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Столтенберг: НАТО считает необходимым создать еще более мощную армию на Украине после любого завершения текущего конфликта

, 16:14

Столтенберг: НАТО считает необходимым создать еще более мощную армию на Украине после любого завершения текущего конфликта
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Thierry Monasse / globallookpress.com

Североатлантический альянс полагает необходимым создать еще более мощные Вооруженные силы на территории Украины после любого завершения нынешнего конфликта. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг.

«НАТО считает необходимым создать еще более сильную армию на Украине после любого завершения текущего конфликта», — приведено высказывание генсека в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского агентства.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в понедельник, Столтенберг констатировал, что поставки снарядов государствами альянса киевской стороне в разы превышают возможности их производства.

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