В Госдуме одобрили проект базового закона о мерах соцподдержки в новых регионах

Проект базового закона о мерах соцподдержки для определенных категорий граждан одобрен Госдумой во втором чтении.
Согласно законопроекту, НПА вступят в силу с 1 марта 2023 года.
С марта льготники новых регионов смогут реализовать право на получение ежемесячной денежной выплаты и использовать набор социальных услуг.
Пособия ветеранам и участникам ВОВ будут предоставляться из средств бюджета.
Военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях согласно закону Украины также будут получать выплаты согласно региональному законодательству.
С начала марта установление группы инвалидности будет осуществляться при проведении медико-социальной экспертизы согласно законам РФ, отмечено в пояснительной записке.