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В Госдуме одобрили проект базового закона о мерах соцподдержки в новых регионах

, 16:15 Источник: РИА Новости

В Госдуме одобрили проект базового закона о мерах соцподдержки в новых регионах
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Проект базового закона о мерах соцподдержки для определенных категорий граждан одобрен Госдумой во втором чтении. 

Согласно законопроекту, НПА вступят в силу с 1 марта 2023 года.

С марта льготники новых регионов смогут реализовать право на получение ежемесячной денежной выплаты и использовать набор социальных услуг. 

Пособия ветеранам и участникам ВОВ будут предоставляться из средств бюджета. 

Военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях согласно закону Украины также будут получать выплаты согласно региональному законодательству. 

С начала марта установление группы инвалидности будет осуществляться при проведении медико-социальной экспертизы согласно законам РФ, отмечено в пояснительной записке.

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