Российские системы ПВО сбили за сутки девять украинских беспилотников и шесть снарядов HIMARS

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13 февраля 2023, 15:04 Источник: Telegram

С-400 "Триумф", сайт МО РФ

За минувшие сутки российские системы ПВО сбили девять украинских беспилотников и шесть снарядов РСЗО HIMARS. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что средства противовоздушной обороны РФ за прошедшие 24 часа сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и девять беспилотных летательных аппаратов ВСУ недалеко от населенных пунктов Кременная, Жовтневое, Червонопоповка, Голиково в ЛНР, Петровское на территории Запорожской области, а также Саги, Маринское и Катериновка в Херсонской области.