Политолог Соин: «В Молдавии готовится переворот»

Аргументы Недели → Политика 13+

13 февраля 2023, 14:24 Антон Николаев,

Дмитрий Соин считает, что за возможным готовящемся переворотом в республике стоят США и их союзники по НАТО. Такое мнение политолог высказал изданию «Аргументы недели».

«Я считаю, что в Молдавии готовится антиконституционный переворот. За ним стоят не пророссийские силы, а те структуры, которые поддерживают Санду. Для Вашингтона, его союзников по НАТО, а также для Украины очень важно превратить Молдавию в антироссийский анклав. Киев очень беспокоят наличие в регионе пророссийского Приднестровья и также российские войска, которые там расквартированы. Структуры заинтересованы в том, чтобы в стране произошел переворот, а также в подавлении политического инакомыслия. Благодаря этому перевороту появится возможность начать войну с Приднестровьем, чтобы уничтожить эту пророссийскую республику. Этот переворот готовит сама власть. Назначение на должность премьер-министра Дорина Речаны, который до этого возглавлял Высший совет безопасности, было первым звонком к тому, что готовится переворот. Сообщение Санду - это знак того, что переворот входит в стадию реализации».

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране готовились попытки изменения конституционного строя. На этом фоне она призвала предоставить дополнительные полномочия спецслужбам.