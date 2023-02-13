Минобороны Украины сообщило, что Дания поставила Киеву все свои самоходные гаубицы CAESAR

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13 февраля 2023, 11:47

Флаг Дании, Ilya Galakhov / globallookpress.com

Дания поставила киевской стороне все самоходные артиллерийские установки CAESAR, имевшиеся в распоряжении Копенгагена. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступило украинское оборонное ведомство.

«Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы CAESAR. Об этом сообщили в Минобороны Украины, опубликовав ролик в сети», — пишет TG-канал.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее в понедельник сообщалось, что бывший командир ополчения ДНР Игорь Стрелков пожелал выздоровления задействованному в СВО помощнику главы Чечни Апти Алаудинову, которого пытались убить посредством посланного отравленного письма.