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Минобороны Украины сообщило, что Дания поставила Киеву все свои самоходные гаубицы CAESAR

, 11:47

Минобороны Украины сообщило, что Дания поставила Киеву все свои самоходные гаубицы CAESAR
Флаг Дании, Ilya Galakhov / globallookpress.com

Дания поставила киевской стороне все самоходные артиллерийские установки CAESAR, имевшиеся в распоряжении Копенгагена. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступило украинское оборонное ведомство.

«Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы CAESAR. Об этом сообщили в Минобороны Украины, опубликовав ролик в сети», — пишет TG-канал.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее в понедельник сообщалось, что бывший командир ополчения ДНР Игорь Стрелков пожелал выздоровления задействованному в СВО помощнику главы Чечни Апти Алаудинову, которого пытались убить посредством посланного отравленного письма.

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В Турции задержали около 50 мародёров после землетрясений

В юго-восточном регионе Турецкой республики после масштабных землетрясений орудовали мародёрские группы. По данным местных СМИ, полицейские задержали 48 человек. Бандиты были обнаружены и задержаны в 8 провинциях в рамках расследования, которое проводилось в связи с грабежами в Кахраманмараше. Прошедшие землетрясения превратились в глобальную катастрофу не только для Турции, но и для окрестных регионов. Общее число жертв стихийных бедствий в Турции и Сирии уже превысило 28 тысяч человек. По неофициальным данным, их может быть гораздо больше.