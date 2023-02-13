Politico: российские граждане не смогут входить в совет директоров компаний ЕС, связанных с критической инфраструктурой

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13 февраля 2023, 11:44

флаг ЕС, christophe vandercam/globallook.com

Издание Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов, личность которых не раскрыта, сообщает, что Евросоюз не будет допускать российских граждан в совет директоров компаний, занимающихся обеспечением критической инфраструктуры, поставляющих газ и электричество.

Данный запрет войдет в новый пакет антироссийских санкций. Компании-поставщики газа и электричества в Евросоюзе запретят гражданам России входить в совет директоров.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в скором времени наступит момент, когда Белград под давлением западных государств вынужден будет ввести ограничительные меры в отношении Российской Федерации.