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13 февраля 2023, 11:10

Российский ракетный комплекс, MOD Russia / globallookpress.com

Запад, руководящий официальным Киевом, хочет, чтобы Украина боролась с Российской Федерацией и после гипотетического применения Москвой ядерного оружия. Соответствующую точку зрения выразил отечественный политолог Сергей Марков.

Эксперт в своем Telegram-канале назвал «чистым враньем» результаты социологического опроса, согласно которым 89% украинцев якобы готовы принимать участие в боевых действиях против РФ даже после того, как она использует свой ядерный арсенал. По словам Маркова, реализации данного сценария желает «власть Украины в лице США и Британии».

«Это США хотят и приказывают, чтобы украинцы только убивали и умирали, убивали и умирали. А мы хотим, чтобы украинцы жили. Вместе с нами», — добавил аналитик.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, основатель бригады «Восток» Александр Ходаковский проинформировал, что подконтрольные киевской стороне силы после неудачной атаки в районе города Угледара ударили из системы HIMARS по командному пункту соединения.