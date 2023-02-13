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Вице-премьер Польши Блащак: Украина выстоит в конфликте с Россией только при поддержке Запада

, 11:36 Источник: Polsat

Вице-премьер Польши Блащак: Украина выстоит в конфликте с Россией только при поддержке Запада
Мариуш Блащак, Artur Reszko/Polska Agencja Prasowa

Украина сможет выдержать ведущиеся на ее территории боевые действия только при условии поддержки Запада. Об этом телеканалу Polsat заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

По словам вице-премьера, все говорит о затяжном характере конфликта на Украине. По мнению министра, он будет продолжаться долго.

На вопрос о том, выдержит ли Украина в этом противостоянии, Блащак ответил, что «все зависит от того, будет ли она получать поддержку с Запада». При этом, министр назвал важнейшей целью своей страны продолжать поддерживать Украину и «развивать Войско польское».

Ранее Блащак выразил сожаление по поводу того, что ФРГ поставляет Украине недостаточное количество танков.

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