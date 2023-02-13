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Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 155-мм

, 10:34 Источник: РИА Новости

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 155-мм. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ДНР в СЦКК) в Telegram-канале ведомства.

В 10:00 украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, ВСУ вели обстрел со стороны села Галициновка, выпущено шесть снарядов калибра 155-мм.

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В Турции задержали около 50 мародёров после землетрясений

В юго-восточном регионе Турецкой республики после масштабных землетрясений орудовали мародёрские группы. По данным местных СМИ, полицейские задержали 48 человек. Бандиты были обнаружены и задержаны в 8 провинциях в рамках расследования, которое проводилось в связи с грабежами в Кахраманмараше. Прошедшие землетрясения превратились в глобальную катастрофу не только для Турции, но и для окрестных регионов. Общее число жертв стихийных бедствий в Турции и Сирии уже превысило 28 тысяч человек. По неофициальным данным, их может быть гораздо больше.