Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 155-мм

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13 февраля 2023, 10:34 Источник: РИА Новости

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 155-мм. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ДНР в СЦКК) в Telegram-канале ведомства.



В 10:00 украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, ВСУ вели обстрел со стороны села Галициновка, выпущено шесть снарядов калибра 155-мм.



