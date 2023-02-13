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Российский посол Келин заявил, что в Великобритании вручают повестки украинским беженцам

, 10:00 Источник: РИА Новости

Российский посол Келин заявил, что в Великобритании вручают повестки украинским беженцам
Флаг Великобритании, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин рассказал РИА Новости о вербовке украинских беженцев в Соединённом Королевстве.

По словам дипломата, в Британии украинское посольство выискивает своих граждан, пребывающих в статусе беженцев, и вручает им повестки по мобилизации.

Келин сообщил, что украинцев находят с целью отправить участвовать в конфликте на Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внёс в парламент законопроект о продолжении действия всеобщей мобилизации без определённых сроков. Всеобщая мобилизация действует на Украине с 25 февраля 2022 года, и последний раз была продлена до 19 февраля 2023 года. 

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