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Дипломат Руденко: Москва и Пекин ищут возможности для организации встречи Лаврова и Ганома

, 09:46 Источник: РИА Новости

Дипломат Руденко: Москва и Пекин ищут возможности для организации встречи Лаврова и Ганома
Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

В интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что Москва и Пекин занимаются подготовкой проведения первой встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и нового министра иностранных дел Китая Цинь Ганома.

Руденко отметил обоюдное желание двух стран провести эту встречу, в настоящий момент идёт поиск возможностей для проведения первого личного контакта министров.

Лавров 9 января провёл телефонный разговор с новым главой МИД Китая, в ходе которого и пригласил иностранного коллегу в Россию. Министры наращивают взаимоотношения в нестабильной международной ситуации, проинформировал дипломат Руденко.

Ранее Политолог Межуев заявил, что американцев больше интересует противостояние США с Китаем, чем с Россией.

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