Дипломат Руденко: Москва и Пекин ищут возможности для организации встречи Лаврова и Ганома

В интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что Москва и Пекин занимаются подготовкой проведения первой встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и нового министра иностранных дел Китая Цинь Ганома.
Руденко отметил обоюдное желание двух стран провести эту встречу, в настоящий момент идёт поиск возможностей для проведения первого личного контакта министров.
Лавров 9 января провёл телефонный разговор с новым главой МИД Китая, в ходе которого и пригласил иностранного коллегу в Россию. Министры наращивают взаимоотношения в нестабильной международной ситуации, проинформировал дипломат Руденко.
Ранее Политолог Межуев заявил, что американцев больше интересует противостояние США с Китаем, чем с Россией.