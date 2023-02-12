Политолог Межуев: американцев больше интересует противостояние США с Китаем, чем с Россией

Американских граждан больше волнуют вопросы Ближнего Востока и Китая, а не противостояние Соединенных Штатов Америки с Россией. Об этом во время беседы с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказал политолог Борис Межуев.
Комментируя новость о том, что группа Конгрессменов США внесла проект резолюции, в котором содержится требование к президенту страны Джо Байдену перестать оказывать помощь Украине, эксперт отметил, что данный проект предложен не в целях удовлетворения интересов России.
По мнению Межуева, республиканцы просто понимают, что неправильно и глупо делать из РФ страну, которая спонсирует все антиамериканские настроения в мире.