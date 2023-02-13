Замглавы МИД РФ Руденко: Москва надеется на деэскалацию на корейском полуострове и готова приложить для этого усилия

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13 февраля 2023, 09:58 Источник: РИА Новости

Андрей Руденко, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва готова приложить усилия для того, чтобы тенденция обострения на корейском полуострове сменилась деэскалацией. Об этом РИА Новости рассказал замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Надеемся, что … силовые методы потерпят крах и сегодняшняя тенденция к обострению неизбежно сменится поиском путей деэскалации и взаимовыгодных развязок в сфере безопасности», - заявил агентству замглавы МИД.

Он отметил, что более чем семидесятилетняя история данного противостояния показала, что ситуация неоднократно разрешалась в пользу деэскалации. Дипломат подчеркнул, что РФ в свою очередь готова приложить для этого все усилия.

По словам замглавы МИД, для этого необходимо продолжать многосторонний политико-дипломатический процесс.

Ранее в США заявили о том, что Вашингтон готов применить ядерное оружие для защиты Южной Кореи.