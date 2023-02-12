Военный обозреватель Баранец: тактика российской армии заключается в медленном и наступательном «перемалывании» ВСУ

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12 февраля 2023, 20:15 Источник: Радио 1

Edgar GutiÃ©rrez / globallookpress.com

Вооруженные силы России придерживаются тактики «перемалывать» украинских бойцов медленно, наступательного и эффективно, продолжая двигаться вперед. Об этом во время беседы с изданием «Радио 1» рассказал военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Баранец.

Согласно словам эксперта, продвижение российский военных вперед происходит с разным темпом, поэтому где-то за день было взято 100 метров, а где-то 3 километра территорий.

Как отметил Баранец, вся суть современной тактики российской армии заключается в наступлении с тем темпом, который необходим для «несения наименьшего числа потерь».