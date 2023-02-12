Военный обозреватель Баранец: тактика российской армии заключается в медленном и наступательном «перемалывании» ВСУ

Вооруженные силы России придерживаются тактики «перемалывать» украинских бойцов медленно, наступательного и эффективно, продолжая двигаться вперед. Об этом во время беседы с изданием «Радио 1» рассказал военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Баранец.
Согласно словам эксперта, продвижение российский военных вперед происходит с разным темпом, поэтому где-то за день было взято 100 метров, а где-то 3 километра территорий.
Как отметил Баранец, вся суть современной тактики российской армии заключается в наступлении с тем темпом, который необходим для «несения наименьшего числа потерь».