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12 февраля 2023, 18:11

Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com

Сегодня днем, 12 февраля Вооруженные силы Украины обстреляли Петровский район Донецка пятью снарядами «натовского» калибра. Об этом сообщает в своем телеграм-канале представительство республики по СЦКК.

Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 16:40 по московскому времени. В направлении населенного пункта Дальнее военные выпустили 5 снарядов с калибром 155 миллиметров.

Ранее представитель Совфеда Алексей Пушков высказался о том, что принятие Украины в состав Североатлантического альянса привел бы к постоянной грани до войны с Россией.