Сенатор Пушков: прием Украины в НАТО поставил бы альянс «на постоянную грань войны с Россией»

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12 февраля 2023, 16:35

Сенатор Алексей Пушков, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Прием Украины в состав Североатлантического альянса поставил бы данный блок «на постоянную грань войны с Россией». Соответствующую точку зрения выразил в своем Telegram-канале представитель Совета Федерации Алексей Пушков.

В публикации, выложенной отечественным сенатором, говорится, что прием украинской стороны в НАТО поставил бы организацию «на постоянную грань войны с Россией» и превратил бы альянс в «банального заложника» территориальных и прочих претензий Киева. Также Пушков спрогнозировал, что «при помощи поляков и прибалтов Украина высасывала бы из стран НАТО все соки».

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в воскресенье, советник главы венгерского кабмина Балаж Орбан отметил, что Будапешт не станет заниматься передачей вооружений Киеву, несмотря на требования президента Владимира Зеленского.