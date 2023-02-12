Глава МИД Лавров: политическая цель, поставленная США, направлена против развития дружбы между Россией и Украиной

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12 февраля 2023, 15:45

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Политическая цель, которая была поставлена Вашингтоном, направлена против развития дружбы между Российской Федерацией и Украиной. Соответствующую точку зрения озвучил Сергей Лавров, руководитель министерства иностранных дел РФ.

«Видим, насколько против развития дружбы направлена политическая цель, поставленная Соединенными Штатами. Она никуда не исчезала», — отметил, в частности, Лавров во время интервью для урока «Разговор о важном», которое размещено на сайте отечественного дипломатического ведомства.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Ранее в воскресенье сообщалось, что вице-спикер немецкого парламента Катрин Геринг-Эккардт назвала «нечестным» призыв к переговорам и немедленному прекращению любой военной помощи киевской стороне.