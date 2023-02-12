Зампред Бундестага Геринг-Эккардт назвала «нечестным» призыв к переговорам и немедленному прекращению любой военной помощи Украине

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12 февраля 2023, 15:23

Заместитель председателя Бундестага Катрин Геринг-Эккардт, Kay Nietfeld / globallookpress.com

Заместитель председателя Бундестага Катрин Геринг-Эккардт назвала «нечестным» призыв к переговорам и немедленному прекращению любой военной помощи киевской стороне. С соответствующим заявлением немецкий политик выступила в ходе беседы с медиагруппой Funke.

Во время интервью Геринг-Эккардт подвергла критике «Манифест в поддержку мира», который подготовила немецкая оппозиция.

«Призыв к мирным переговорам и немедленному прекращению любой военной поддержки Украины является не только наивным, но и нечестным», — озвучила свою точку зрения вице-спикер парламента Германии.

По ее мнению, помощь Киеву — это «необходимая предпосылка» для подготовки к последующему переговорному процессу.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, российский лидер Владимир Путин отметил, что морская пехота Тихоокеанского и Северного флотов, задействованная в СВО, героически сражается.