Представители Консервативной партии Великобритании и лейбористской оппозиции провели тайную встречу, на которой обсудили Brexit и пути сближения Лондона с Европейским союзом. Соответствующая информация, как передает РИА Новости, оказалась в распоряжении издания Observer.
«Как пишет Observer, на встрече были ведущие сторонники и противники выхода из ЕС, а также дипломаты, оборонные эксперты и главы некоторых крупнейших предприятий и банков», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского агентства.
Согласно имеющимся сведениям, в ходе состоявшегося мероприятия прозвучал тезис, согласно которому Brexit «тормозит рост Великобритании и подавляет ее потенциал».
Как сообщалось ранее на текущей неделе, в офисе премьер-министра Риши Сунака сделали заявление о том, что Лондон не станет передавать киевской стороне истребители, если это может отразиться на безопасности самого Соединенного Королевства.