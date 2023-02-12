Глава Пентагона Остин и министр Резников обсудили приоритеты предстоящей встречи в Брюсселе контактной группы по обороне Украины

Аргументы Недели → Политика 13+

12 февраля 2023, 09:37

Министр обороны США Ллойд Остин, Boris Roessler / globallookpress.com

Глава Пентагона Ллойд Остин и украинский министр Алексей Резников обсудили приоритеты предстоящей встречи в Брюсселе контактной группы по обороне бывшей советской республики. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Глава Пентагона провел телефонный разговор с министром обороны Украины. Они обсудили приоритеты предстоящей встречи в Брюсселе контактной группы по обороне Украины», — указывается в публикации, которая размещена в TG-канале.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, политический аналитик Сергей Марков отметил, что украинские власти включают фальшивые воздушные тревоги с целью запугивания населения страны российскими ракетами.