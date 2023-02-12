WP: нанятая штабом Трампа в 2020-м компания не смогла доказать его победу на выборах президента США над Байденом

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12 февраля 2023, 07:35

Бывший президент США Дональд Трамп, IMAGO/Kyle Mazza / globallookpress.com

Компании, нанятой штабом Дональда Трампа в 2020-м, не удалось доказать победу республиканца на американских президентских выборах над демократом Джо Байденом. Соответствующая информация, как передает ТАСС, оказалась в распоряжении издания The Washington Post (WP).

«Нанятая штабом Дональда Трампа в 2020 году компания не смогла доказать его победу на выборах, пишет The Washington Post», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского агентства.

Из сведений, приведенных журналистами WP, следует, что организация под названием East Bay Dispute and Advisory получила от штаба свыше 600 тысяч долларов для изучения хода голосования на территории Аризоны, Висконсина, Джорджии, Мичигана, Невады и Пенсильвании. Аналитики пришли к выводу, согласно которому некоторые аномалии, наблюдавшиеся в ряде штатов, не были достаточно значительными, чтобы повлиять на исход выборов главы Белого дома.

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп выразил мнение о том, что Вашингтон должен сократить поставки вооружений киевской стороне и вести переговоры о мирном урегулировании на Украине.