Экс-президент Трамп: США должны сократить поставки вооружений Киеву и вести переговоры о мире на Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

3 февраля 2023, 07:21

Бывший президент США Дональд Трамп, Lev Radin / globallookpress.com

Соединенные Штаты должны сократить поставки вооружений киевской стороне и вести переговоры о мире на Украине. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, озвучил бывший американский президент Дональд Трамп.

«США следует умерить поставки оружия Киеву и вести переговоры о мире, заявил Дональд Трамп», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского информационного агентства.

В процитированном посте отмечается, что данное мнение экс-глава Белого дома выразил, говоря о возможности передачи Украине Вашингтоном боевых самолетов F-16.

Москва с 24 февраля прошлого года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в пятницу, директор ЦРУ Уильям Бернс выступил с прогнозом, согласно которому следующие шесть месяцев будут «критическими» в украинском конфликте.