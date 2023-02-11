Замглавы МИД Италии Чириелли: Рим поможет Киеву согласно обязательствам НАТО и ЕС

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11 февраля 2023, 15:23 Источник: il Messaggero

Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency

Италия направит Киеву помощь в соответствии с обязательствами в рамках НАТО и ЕС. Об этом заявил замминистра иностранных дел Италии Эдмондо Чириелли.

«Мы направим поддержку, согласованную в соответствии с обязательствами, принятыми в рамках НАТО и ЕС. Мы не можем отступить от уважения Устава ООН», - цитирует замглавы итальянского МИД газета il Messaggero.

Чириелли подчеркнул, что Италия не прибегает к использованию условного наклонения в вопросе помощи Украине.

Замминистра отметил, что Рим не возражает насчет поставок британских истребителей, если они нужны в целях обороны, а не для наступления на территорию РФ.

Ранее министр обороты Италии Крозетто заявил, что Рим готов помогать Киеву по мере возможности.