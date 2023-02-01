Министр обороны Италии Крозетто: Рим готов помогать Киеву по мере возможности

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1 февраля 2023, 12:09

Гуидо Крозетто, Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете Financial Times сообщил, что Рим готов помогать Киеву, но, если это не навредит обороноспособности Италии.

Он заявил, что Италия удовлетворит просьбы Украины в рамках своих возможностей и предоставит то, что может, не ставя под угрозу оборону Италии. Он отметил, что Украина и союзники Италии будут довольны этим.

Министр поделился информацией о том, что в будущий пакет военной помощи для Украины «вероятно» войдет вооружение для обороны от российских ракетных атак, но не уточняется какое. Крозетто также сообщил, что решения, связанные со средствами ПВО, будут приниматься совместно с Францией.

Ранее Крозетто сообщал, что Европе не стоит закрываться от россиян.